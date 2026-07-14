Школы и детские сады Салехарда проходят приемку к новому учебному году

В Салехарде в преддверие нового учебного года проводится приемка школ и детских садов, а также закупка необходимого для учебного процесса оборудования. Как сообщает пресс-служба администрации города, межведомственная комиссия проверила готовность двух школ, двух детских садов и двух учреждений дополнительного образования. В приоритете – пожарная безопасность, антитеррористическая защищённость и соблюдение санитарно-эпидемиологических требований. Также оценивается материально-техническое оснащение.

Школа №4 закупила учебники и пособия, включая издания по истории и обществознанию. Кабинеты физики пополнились лабораторными и демонстрационными столами. Для уроков рисования приобретены мольберты, для зон отдыха – подвесные кресла-коконы и журнальные столики.

В Детско-юношеском центре к программе «Пилотирование БПЛА» добавится направление по сборке и программированию беспилотников. Продолжается реализация программы «Беспилотные авиационные системы» школы «Ямолод». Для второго года обучения существенно обновлена материально-техническая база: приобретены шесть комплектов для сборки квадрокоптеров, шесть ноутбуков с симуляторами полётов и шесть монтажных столов.

Детский сад «Рябинка» закупил программно-аппаратный комплекс «Колибри» для создания интерактивных занятий, викторин и презентаций,новые игрушки и спортивный инвентарь.

Детский сад «Умка» приобрёл развивающие игры, тематические игровые зоны, наборы для творчества и профориентации дошкольников, пояснили в мэрии города.

Салехард, Елена Васильева

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