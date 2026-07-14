На Ямале рыбакам три месяца не платили за работу

В Красноселькупском районе Ямала прокуратура пришла на одно из рыбодобывающих предприятий. Там три месяца не платили зарплату сотрудникам.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе надзорного органа, трудовое законодательство нарушалось в ООО «Алькор».

Установлено, что перед 30 работниками организации за период с марта по май 2026 года образовалась задолженность по оплате труда в размере свыше 5,5 млн рублей.

Прокуратура внесла представление руководителю организации. По результатам его рассмотрения задолженность погашена, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Салехард, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube