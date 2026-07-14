Ямалец купил наркотики, но не смог найти тайник в парке

На Ямале в суд уходит уголовное дело жителя Губкинского. Как выяснило следствие, 33-леттний мужчина в конце мая 2026 года решил на досуге приобрести и употребить наркотик. В Интернете он нашел объявление и, используя свои деньги, а также деньги жены и сестры, перевел

19 тысяч рублей неустановленному лицу в качестве оплаты за 3 г запрещенного вещества. Получив координаты тайника с закладкой, губкинец прибыл в городской парк. Однако не смог самостоятельно обнаружить наркотическое средство, поскольку был задержан сотрудниками полиции. Они вместе с понятыми закладку нашли.

За совершение ямальцу грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет со штрафом до 500 тыс. рублей и ограничением свободы на срок до 1 года либо без таковых.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Губкинский, Елена Васильева

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