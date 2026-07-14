Индивидуального предпринимателя будут судить за смерть работника на ремонтируемом объекте

Прокуратура Нового Уренгоя утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении индивидуального предпринимателя.

По версии следствия, обвиняемый, взял договор подряда на строительные работы в Новом Уренгое. Работники предприятия в декабре 2025 года проводили ремонт в подвальном помещении с использованием газового оборудования. В результате утечки и детонации газовоздушной смеси на строящемся объекте один из рабочих получил многочисленные термические ожоги. Он был госпитализирован, но умер в больнице.

Уголовное дело направлено в Новоуренгойский городской суд для рассмотрения по существу.

Новый Уренгой, Елена Васильева

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