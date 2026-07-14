На Ямале обсудили реализацию программы адаптации ветеранов СВО

В правительстве Ямала обсудили ход реализации программы адаптации ветеранов СВО и развитие системы реабилитации в больницах. Как сообщи «Новому Дню» в пресс-службе правительства, заседание провел Дмитрий Артюхов.

Как рассказал первый зам директора департамента социальной защиты населения округа Асо Солиев, на сегодняшний день адресной поддержкой охвачено 70% ветеранов СВО в регионе. Весь процесс поддержки разделен на пять последовательных этапов. Первый шаг – анкетирование: выявление первичных потребностей ветеранов, второй шаг – медицинская реабилитация, протезирование и психологическая поддержка, третий – включает улучшение жилищных условий, санаторно-курортное лечение и социальное обслуживание. Также ветеранам предлагают пройти обучение и в последующем помогают с трудоустройством, приглашают к участию в общественных проектах, в культурных и спортивных мероприятиях.

В основе программы – работа кураторов: за каждым ветераном закреплен ответственный специалист. В реализации программы на местах задействовано 800 профессионалов – это сотрудники управлений социальной защиты, представители администраций муниципальных образований и депутаты, что позволяет оперативно решать возникающие вопросы в индивидуальном порядке.

Одно из ключевых направлений – восстановление здоровья военнослужащих. В 2026 году ямальским ветеранам было выдано 563 реабилитационных сертификата, 234 из них – реализованы.

Особое внимание – психологическому благополучию семей военнослужащих. В этом помогает проект «Школа психологического сопровождения «СВОИ.БЛИЗКИЕ», запущенный в 2025 году. В рамках школы жены и матери участников СВО получают экспертные знания от ямальских психологов о том, как помочь близким справиться со стрессом, преодолеть последствия травм и адаптироваться к мирной жизни. Участниками проекта стали уже более тысячи северянок.

За время действия программы комплексной адаптации 12 военнослужащих осваивают новую профессию. Поддержку в 500 тысяч рублей на открытие своего дела получили трое ветеранов. Не менее пяти победителей Акселератора для участников СВО получат гранты до 1 миллиона рублей на реализацию своих проектов до конца года.

Директор окружного депздрава Сергей Новиков рассказал о развитии медицинской реабилитации в регионе. До конца года откроется два новых стационарных отделения восстановительного лечения: в Харпе и Тарко-Сале. Анонсировал расширение сети отделений реабилитации губернатор Ямала Дмитрий Артюхов в ходе доклада о положении дел в регионе весной этого года.

Профильное отделение на 30 коек откроется в лечебном корпусе Харпской участковой больницы. Помощь в нем смогут получать жители Приуральского, Шурышкарского и Ямальского районов. В помещении уже завершены ремонтные работы. Для отделения закуплено порядка 100 единиц оборудования для лечения последствий травм, сердечно-сосудистых катастроф, нарушений функций центральной нервной системы и соматических заболеваний. Среди новинок – аппараты для восстановления опорных функций, мышечного тонуса, улучшения кровообращения и устранения болевого синдрома. С пациентами будут работать медицинский психолог, логопед, специалисты по физической реабилитации и эргореабилитации. Аналогичное отделение на 15 коек заработает в стационаре Тарко-Салинской больницы.

Глава окружного депздрава добавил, что для работы в отделении реабилитации Салехардской ОКБ шестеро специалистов из числа среднего медперсонала повысили квалификацию в Ямальском многопрофильном колледже. Они уже приступили к работе в мультидисциплинарной бригаде отделения медреабилитации.

Сергей Новиков попросил расширить список востребованных специальностей, которым предоставляется компенсация найма жилья, добавив врачей-реабилитологов. Глава региона инициативу поддержал.

Салехард, Елена Васильева

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