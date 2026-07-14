Начинается строительство нового здания аэропорта в Салехарде

в Салехарде в этом году начинается строительство нового аэропорта. Напомним, что его в ходе своего доклада о положении дел в округе анонсировал в начале года Дмитрий Артюхов. По его словам, новое здание должно стать более вместительным и комфортным, оно также будет оснащено телетрапами.

Как сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО,

Новый терминал будет двухэтажным, он сможет обслуживать 490 пассажиров в час на вылет и 390 – на прилет. Подрядчиком нового терминала в Салехарде станет компания «ЛМС». Застройщик возводил ранее новый терминал в тюменском Рощино и аэропорт в Новом Уренгое.

Новый терминал в Салехарде обойдется бюджету в девять миллиардов рублей. Для зрелищности на потолке гавани планируют воссоздать эффект северного сияния, а к уже действующему терминалу подведут теплую галерею – это сделает перемещение между зданиями комфортным даже в сильные морозы. Ввод в эксплуатацию объекта запланирован на 2028 год.

Салехард, Елена Васильева

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