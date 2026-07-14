На Ямале летом отремонтируют более 135 км дорог

В 2026 году на Ямале отремонтируют более 135 километров муниципальных и региональных дорог, из них по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» – 12,3 километра.

Главным итогом текущего сезона на региональной сети станет завершение асфальтирования дороги Надым – Салехард. После укладки нового покрытия все 344 километра трассы будет иметь асфальтобетонное покрытие. Активные работы по устройству основания, укреплению мостов и откосов ведутся на участке Ныда – Пангоды. На дороге Коротчаево – Новый Уренгой выполняются работы по переустройству сетей тепловодоснабжения. Локально обновят проезжую часть на дорогах до Губкинского, Пурпе, а также на подъездах к Ноябрьску и Ханымею.

В городах и селах Ямала дорожники приведут в порядок 35 километров дорог, уделяя особое внимание внутриквартальным проездам, мостам и улицам с интенсивным движением, сообщили «Новому Дню» в пресс-службе администрации округа.

В Новом Уренгое, где в работе находится 6,3 километра дорог, идет активный капитальный ремонт моста через реку Седэяха, проспекта Ленинградского и внутриквартальных проездов. Кроме того, завершается ремонт улицы Оруджева, ведется переустройство инженерных сетей на улицах Железнодорожной и Новой с последующей подготовкой основания под дорожное полотно.

В Салехарде и Приуралье обновляют почти 13 километров дорог, включая участок Салехард – Аксарка. В Ноябрьске и Надыме продолжается комплексный ремонт с обустройством тротуаров, освещения и дворовых территорий по программе «Мой двор». Дорожники также работают в Муравленко, Губкинском и в селах Шурышкарского, Ямальского, Тазовского, Пуровского и Красноселькупского районов, где не только ремонтируют центральные улицы, но и строят новые дороги, например, подъезд к новой школе в Тарко-Сале.

Отметим, что общая протяженность региональных и муниципальных дорог Ямала составляет 3034 километра, из них 72% находятся в нормативном состоянии.

Салехард, Елена Васильева

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