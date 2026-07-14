В Салехарде молодой человек на улице ножом изрезал знакомого

В Салехарде молодой человек 17-ти лет устроил на улице поножовщику. Как сообщает региональный Следственный комитет, инцидент случился вечером 12 июля. Несовершеннолетний в ходе возникшей ссоры нанес оппоненту не менее шести ударов ножом по различным частям тела. Потерпевшему причинены колото-резаные ранения грудной клетки, а также множественные ранения нижних конечностей, квалифицируемые как тяжкий вред здоровью.

Возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью с применением оружия и угрозой для жизни.

Салехард, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube