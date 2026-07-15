Яальчанка заплатит 5 тысяч за оскорбление коллеги в рабочем чате

Ссора с оскорблениями в рабочем чате закончилась для ямальчанки судом и штрафом.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО, с жалобой в надзорный орган обратилась жительница Лабытнанги. Она сообщила, что ее коллега, 46-летняя женщина, в мае 2026 года умышленно ее оскорбила. И произошло это на почве внезапно возникших неприязненны отношений.

Прокурор города в отношении нарушительницы возбудил административное дело по ст. 5.61 КоАП РФ (оскорбление). Судом виновной назначен штраф в размере 5 тысяч рублей.



Отметим, что на Ямале в первом полугодии 2026 года по результатам рассмотрения судами материалов прокуратуры города за аналогичные правонарушения привлечены к административной ответственности 8 лиц, с назначением наказания в виде штрафов на общую сумму 24 тысячи рублей.

Лабытнанги, Елена Васильева

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