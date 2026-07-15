На Ямале действует 3 природных пожара

15 июля в округе действует уже 3 природных пожара (Красноселькупский, Приуральский, Надымский р-ны). Общая площадь, пройденная огнем, составляет 989 гектар, 1 пожар локализован на площади 800 гектар. В тушении природных пожаров участвуют 119 человек. За прошедшие сутки ликвидировано 5 природных пожаров на площади 3453 гектара, сообщает департамент гражданской защиты ЯНАО.

Всего в период пожароопасного сезона 2026 года на территории округа зафиксировано 373 природных пожара, площадь, пройденная огнем, составляет 57177 гектар.

Салехард, Елена Васильева

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