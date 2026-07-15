Ямалец нашел на улице карточку и потратил 5 тысяч. Теперь заплатит штраф 9 тысяч

Житель Шуршкарского района потратил с чужой карты деньги и получил судимость, а также штраф.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры РФ по ЯНАО, ранее судимый 46-летний местный житель. В апреле 2026 года нашел на улице чужую банковскую карту и купил с нее продукты и алкоголь в магазинах села Мужи на общую сумму более 5 тысяч рублей.

Подсудимый вину признал и раскаялся в содеянном, вред, причиненный преступлением, добровольно возместил потерпевшему.

Суд приговорил виновного к наказанию в виде штрафа в размере 9 тысяч рублей.

Салехард, Елена Васильева

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