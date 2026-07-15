Паромная переправа Салехард-Лабытнанги будет до 10 августа работать с одной полосой на заезд и выезд

Паромная переправа Салехард – Лабытнанги с 15 июля будет работать с одной полосой движения для транспорта. Как сообщает Дептранс ЯНАО, ограничение связано с необхоимостью обустройства пункта автоматической оплаты услуг.
В связи с техническими работами движение будет осуществляться по одной полосе для въезда на паром со стороны Салехарда, и по одной полосе для въезда на паром со стороны Лабытнанги. Снять ограничения планируется 10 августа 2026 года.
Водителей просят учитывать информацию при планировании поездок.
Салехард, Елена Васильева
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