В Салехарде пьяный пенсионер-рецидивист убил собутыльника

В Салехарде пьяный пенсионер, ранее уже осужденный за убийство, снова совершил аналогичное преступление.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры по ЯНАО, в мае 2026 года 68-летний мужчина совместно со своим знакомым распивал спиртные напитки. В процессе употребления алкоголя между ними возникла ссора, в ходе которой злоумышленник, вооружившись кухонным ножом, нанес не менее восьми ударов в область расположения жизненно важных органов потерпевшего (в область шеи, лица и грудной клетки), от которых скончался на месте происшествия.



Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет с ограничением свободы на срок до 2 лет (либо без такового).



Уголовное дело направлено в Салехардский городской суд для рассмотрения по существу.

Салехард, Елена Васильева

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