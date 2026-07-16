На Ямале отменен режим «Чрезвычайная ситуация в лесах регионального характера»

На территории Ямало-Ненецкого автономного округа отменён режим «Чрезвычайная ситуация в лесах регионального характера».

Вместе с тем продолжает действовать «Особый противопожарный режим», предполагающий дополнительные ограничения и усиление мер безопасности, сообщает департамент гражданской защиты.

Стабилизация обстановки стала результатом масштабной работы всех привлечённых сил, отметили в ведомстве. В тушении природных пожаров участвовали спасатели «Ямалспаса», прибывшие из других регионов специалисты Авиалесохраны, сотрудники МЧС России и противопожарной службы ЯНАО, пилоты АК «Ямал», а также специалисты других ведомств. Перехода огня на населённые пункты и объекты экономики не допущено. На данный момент угрозы населённым пунктам нет.

Ситуация находится под контролем. Мониторинг обстановки ведётся ежедневно с применением системы видеонаблюдения «Лесохранитель», малой авиации и беспилотных летательных аппаратов дальнего действия.

Отметим, что по состоянию на 08:30 16 июля в округе действует 3 природных пожара (Красноселькупский, Пуровский, Надымский р-ны). Общая площадь, пройденная огнем, составляет 201,5 гектар, 1 пожар локализован на площади 195 гектар. В тушении природных пожаров участвуют 89 человек. За прошедшие сутки ликвидировано 2 природных пожара на площади 805 гектар.

Всего в период пожароопасного сезона 2026 года на территории округа зафиксировано 375 природных пожаров, площадь, пройденная огнем, составляет 58370,3 гектар.

Салехард, Елена Васильева

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