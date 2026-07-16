Пьяная ямальчанка ударила по лицу полицейского

Прокуратура Красноселькупского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 41-летней местной жительницы.

Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, женщина в апреле 2026 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения в дневное время, будучи несогласной с законными действиями сотрудника полиции, связанными с проведением проверки по сообщению о преступлении, умышленно нанесла ему удар в область лица.

Уголовное дело направлено в Красноселькупский районный суд для рассмотрения по существу.

Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

Красноселькуп, Елена Васильева

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