125 тысяч ямальцев с начала года прошли диспансеризацию и профосмотры: что у них нашли

125 тысяч ямальцев с начала года прошли диспансеризацию и профосмотры. Здоровыми врачи признали 13% обследованных, более чем у четверти выявлены факторы риска, у 60% – хронические заболевания.

В этом году у северян, пришедших на осмотр, были впервые выявлены более трех тысяч случаев неинфекционных заболеваний. В основном это болезни сердца и сосудов, на втором месте – заболевания органов пищеварения, на третьем – эндокринной системы, в основном сахарный диабет.

Кроме того, во время диспансеризации врачи впервые диагностировали 27 случаев онкологии – больше, чем в предыдущие годы. Все они были выявлены на первой стадии, что гарантирует благоприятный прогноз.

Так, губкинские профилактологи за полгода выявили четыре злокачественных новообразования, в том числе на выездной диспансеризации.

Рак молочной железы – самый распространенный у женщин. Он чаще всего и выявляется на диспансеризации – в 22%. Благодаря онконастороженности и тщательному обследованию врачи выявляют рак и в других, менее типичных локализациях.

Например, у мужчины, пришедшего на профилактический осмотр, медики обнаружили образование в области глаза. После консультации с дерматологом и хирургом опухоль удалили. Гистологическое исследование подтвердило онкологию. Сейчас мужчина проходит лечение, и так как болезнь была выявлена на ранней стадии, прогноз благоприятный.

«Доказано, что успех лечения онкологических заболеваний и дальнейшая продолжительность жизни во многом зависят от стадии, на которой обнаружен патологический процесс. Например, если рак молочной железы выявлен на I стадии, практически полностью излечиваются более 90% пациентов. Именно поэтому жизненно важно регулярно проходить профилактический осмотр. В диспансеризации предусмотрен целый комплекс обследований, нацеленный на выявление онкопатологии, например, «золотой стандарт» в диагностики рака молочной железы – маммография. Кроме того, проводится и ряд других обследований, которые помогут выявить опухолевые процессы в разных локализациях – органах дыхания, желудочно-кишечном тракте, репродуктивной системе», – отметил главный внештатный специалист Минздрава России по медицинской профилактике УрФО и ЯНАО Сергей Токарев.

Профилактологи диагностируют серьезные заболевания и факторы их развития, которые очень долго могут никак себя не проявлять. Среди них – повышенный уровень холестерина, сахара, артериального давления. В результате у пациента развивается состояние, угрожающее жизни – гипертонический криз или диабетическая кома. Профилактические обследования позволяет сразу же назначить нужное лечение и избежать серьезных осложнений.

Записаться на диспансеризацию можно через кол-центр поликлиники, региональный портал Ямалмед и на портале Госуслуг.

Салехард, Елена Васильева

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