Как теперь называют детей на Ямале – ЗАГС раскрыл данные

Служба ЗАГС ЯНАО раскрыла данные о том, как теперь модно называть детей. В первой половине 2026 года самым популярными мужчинами именами стали: Михаил, Александр, Тимофей, Иван и Артём.

Среди женских имен в топе: Виктория, София, Анна, Есения и Ева.

Редкими на Ямале служба ЗАГС назвала: Борис, Добрыня, Тихон и Филипп, а также Агния, Златослава, Марта и Евдокия.

По данным службы, в первые шесть месяцев 2026 года более 1000 женщин впервые стали матерями, для 500 ямальчанок ребенок стал 4 и последующим в семье.

Кроме того, в 2026 году на свет появились уже 22 пары близнецов.

Салехард, Елена Васильева

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