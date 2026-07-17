По состоянию на утро 17 июля на Ямале действует 4 природных пожара (Красноселькупский, Пуровский, Надымский р-ны). Общая площадь, пройденная огнем, составляет 66 гектар. В тушении природных пожаров участвуют 63 человека. За прошедшие сутки ликвидировано 3 природных пожара на площади 209,5 гектар.

Как напоминает департамент гражданской защиты, всего в период пожароопасного сезона 2026 года на территории округа зафиксировано 378 природных пожаров, площадь, пройденная огнем, составляет 55 565,5 гектар.

Если вы стали свидетелем лесного пожара, сообщите об этом в региональную дежурно-диспетчерскую службу Ямала по телефону 8-800-100-94-00 или по тел. 112.

Салехард, Елена Васильева

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