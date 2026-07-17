На Ямале закончился второй этап исследования трассы Сургут – Салехард

На Ямале завершился второй этап исследования трассы Сургут – Салехард. Первый прошёл в 2025 году.

В ходе второго полевого сезона ученые развернули автономную наблюдательную сеть, включающую гидрологические посты, геокриологические скважины и площадки для изучения эрозионных процессов. Специалисты рассчитали максимальные объемы талых вод в период половодья, провели оценку интенсивности размыва берегов и выполнили химический анализ проб, рассказали «Новому Дню» в пресс-службе администрации ЯНАО.

В прошлом году в рамках первого этапа выполнялись замеры температуры грунта в придорожной полосе, а также измерялась мощность снежного покрова с помощью воздушного лазерного сканирования.

«На основе полученных данных двух этапов создана математическая модель, которая рассчитывает воздействие воды на берега и грунты. Кроме того, все участки с мостовыми переходами классифицированы по степени воздействия водных потоков. Это позволяет заранее определять, где и когда могут возникнуть риски, и своевременно укрепить дорожное полотно и мостовые конструкции»,– рассказал ведущий научный сотрудник сектора геоэкологии отдела естественных наук ГАУ ЯНАО «Научный центр изучения Арктики» Роман Колесников.

Применение такого подхода позволит обеспечить надежную и безопасную эксплуатацию дороги для жителей и гостей региона на долгосрочную перспективу. Проект реализуется ГАУ ЯНАО «Научный центр изучения Арктики» совместно с ведущими специалистами МГУ им. М.В. Ломоносова и Института водных проблем РАН при поддержке правительства автономного округа.

Салехард, Елена Васильева

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