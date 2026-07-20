В Надыме в озере утонул мужчина

В минувшие выходные на озере в Надыме утонул мужчина. Как сообщает СУ СК по ЯНАО, 18 июля мужчина вместе со знакомыми отдыхал на берегу озера. Компания распивала спиртные напитки и купалась. Мужчина 1993 года рождения ушел купаться и не вернулся. Когда его друзья заметили его остуствие, они начали самостоятельные поиски , но безрезультатно. Они обратились в экстренные службы, были начаты поиски. 19 июля тело погибшего обнаружено в воде.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ямало-Ненецкому автономному округу проводится доследственная проверка.

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