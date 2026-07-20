На Ямале действует 6 природных пожаров

20 июля в округе действует 6 природных пожаров (Красноселькупский, Пуровский р-ны). Общая площадь, пройденная огнем, составляет 52 гектара. В тушении природных пожаров участвуют 83 человека, а также задействован 1 вертолет МИ-8 с водосливным устройством. За прошедшие сутки ликвидировано 5 природных пожаров на площади 104 гектара, сообщает департамент гражданской защиты.

Всего в период пожароопасного сезона 2026 года на территории округа зафиксировано 394 природных пожара, площадь, пройденная огнем, составляет 56 220,7 гектара.

Салехард, Елена Васильева

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