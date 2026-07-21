На Ямале действует 17 природных пожаров

На Ямале 21 июля в округе действует 17 природных пожаров (Красноселькупский, Надымский, Приуральский, Пуровский р-ны). Общая площадь, пройденная огнем, составляет 598 гектар. В тушении природных пожаров участвуют 200 человек, а также задействован 1 вертолет МИ-8 с водосливным устройством. За прошедшие сутки ликвидирован 1 природный пожар на площади 6 гектар, сообщает департамент гражданской защиты ЯНАО.

Всего в период пожароопасного сезона 2026 года на территории округа зафиксировано 404 природных пожара, площадь, пройденная огнем, составляет 56 608,8 гектар.

Салехард, Елена Васильева

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