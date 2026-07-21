С начала года медики Ямала выходили 120 детей, родившихся сильно раньше срока

Ямальские медики выходили с начала 2026 года 120 младенцев, родившихся с экстремально низкой массой тела. Все они появились на свет на сроке до 30 недель, и выхаживание проходили в перинатальных центах Салехарда, Ноябрьска и Нового Уренгоя.

Из 120 детей 15 родились с массой тела до 1500 граммов, девять – с экстремально низкой – до одного килограмма. В будущем с такими малышами при необходимости работают специалисты по медицинской реабилитации.

Сейчас проходят лечение и набирают вес еще 12 новорожденных. Они находятся в стабильном состоянии и уже идут на поправку, сообщили «Новому Дню» в пресс-службе администрации округа.

Айла Юльманбетова из Нового Уренгоя родилась на 26 неделе беременности. Она весила всего 850 граммов. 50 дней девочка провела в отделении реанимации и интенсивной терапии недоношенных, еще 50 – в отделении патологии новорожденных.

Из-за незрелых легких малышка длительное время находилась на кислородной поддержке. Для сохранения зрения ей проведена лазерная коагуляция сетчатки, для профилактики вирусной инфекции – два курса иммуноглобулина.

Первый курс реабилитации Айла прошла еще в отделении патологии новорожденных. После выписки из стационара началась активная реабилитация в детской поликлинике. С девочкой занимаются массажист, инструктор-методист по лечебной физкультуре и медицинский логопед.

«Маленькая Айла – очень благодарный пациент, она активно реагирует на реабилитацию. За четыре месяца в пять раз увеличила вес, по физическим и психическим показателям догоняет календарных сверстников. Из маленьких, едва заметных шагов, уже складывается большой результат и здоровое будущее», – делится заведующий отделением медреабилитации Новоуренгойской больницы Лариса Лебедева.

Массаж формирует мышечный тонус, лечебная гимнастика направлена на моторное развитие. Бассейн тренирует силу и координацию, кроме того, это еще и важный сенсорный опыт.

Занятия с медицинским логопедом формируют предпосылки для полноценного речевого и коммуникативного развития. Специалист учит ребенка реагировать на голос, различать интонации, фиксировать взгляд на говорящем.

Сейчас малышке 4,5 месяца, ребенок уверенно идет к возрастной норме, уже реагирует на родные голоса и интонации.

В 2024 году в Год детства на Ямале стартовала выдача сертификатов на покупку мобильных мониторов дыхания для недоношенных детей. Они позволяют контролировать состояние младенцев во сне и предназначены для профилактики внезапной остановки дыхания у детей. Электронный сертификат на покупку монитора выдается мамам малышей с массой тела при рождении до 1500 граммов. За 2,5 года оформлено 68 электронных сертификатов. Их можно реализовать на маркетплейсе «Озон».

Все ФАПы и участковые больницы сельских территорий оснащены фетальными мониторами для оценки жизнедеятельности плода. Это позволяет снизить материнскую и младенческую смертность, а также риск преждевременных родов.

Салехард, Елена Васильева

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