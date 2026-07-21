В Новом Уренгое директор предприятия не платил сотрудникам зарплату полгода. Возбуждено уголовное дело

В Новом Уренгое возбуждено уголовное дело о невыплате заработной платы на сумму свыше 27 миллионов рублей.

Как сообщает СУ СК ЯНАО, генеральный директор не выплачивал зарплату и другие выплаты 307 сотрудникам с декабря 2025 года по настоящее время. При этом, по данным следствия, финансовая возможность погашения задолженности у предприятия была. Общая сумма долга перед сотрудниками составила 27 млн рублей.

Уголовное дело возбуждено в отношении руководителя коммерческой организации по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы и иных установленных законом выплат).

СК устанавливает все обстоятельства преступления. Принимаются меры к погашению образовавшейся задолженности, – отметили в пресс-службе Следственного комитета.

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