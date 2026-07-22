Природных пожаров на Ямале снова стало больше

Природных пожаров на Ямале снова стало больше. По данным на 22 июля в округе действует 24 возгорания (Красноселькупский, Надымский, Шурышкарский, Приуральский, Пуровский р-ны).

Общая площадь, пройденная огнем, составляет 967,1 гектар. В тушении природных пожаров участвуют 284 человека, а также задействованы 2 вертолета МИ-8 с водосливными устройствами.

За прошедшие сутки ликвидировано 4 природных пожара на площади 46,8 гектар.

Всего в период пожароопасного сезона 2026 года на территории округа зафиксировано 413 природных пожаров, площадь, пройденная огнем, составляет 56 983,4 гектара.

Салехард, Елена Васильева

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