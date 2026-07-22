Жителя Нового Уренгоя арестовали по обвинению в вымогательстве и публичном оскорблении представителя власти

В Новом Уренгое 50-летнему местному жителю предъявлено обвинение в вымогательстве в особо крупном размере и публичном оскорблении представителя власти.

Как сообщает СУ СК по ЯНАО, обвиняемый, угрожая расправой, требовал у потерпевшего 2 млн рублей. Он принудил его написать долговую расписку и требовал продажи имущества.

Кроме того, 24 июня 2026 года обвиняемый, находясь в помещении психоневрологического диспансера, публично оскорбил сотрудницу ГИБДД, находившуюся при исполнении должностных обязанностей, унизив её честь и достоинство в присутствии посторонних лиц.

По ходатайству следствия фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.

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