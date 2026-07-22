На Ямале с 1 августа введут запрет на съемку и публикацию информации о последствиях атак БПЛА

Губернатор Дмитрий Артюхов провел в Салехарде заседание регионального оперативного штаба, где рассматривались вопросы безопасности. В заседании приняли участие члены правительства, руководители силовых структур, федеральных и региональных органов власти, представители муниципальных образований.

Директор департамента региональной безопасности Илья Лян сообщил, что украинскими спецслужбами ведется постоянный мониторинг российского медиапространства. Цель – сбор информации о последствиях атак беспилотников на разные регионы нашей страны. Их задача – дестабилизация общества, а также получение данных о результатах своих террористических актов для дальнейшего планирования атак.

Управление ФСБ России по Тюменской области рекомендовало региону установить запрет на фотографирование, видео- и (или) киносъемку на территории автономного округа, публикацию и распространение в СМИ и интернете любой информации о применении БПЛА и их последствиях, а также ввести административную ответственность за нарушение данного запрета.

Инициативу губернатор поддержал. Запрет начнет действовать уже с 1 августа, – сообщает пресс-служба главы региона.

Законодательное Собрание Ямала внесет изменения в Кодекс об административных правонарушениях, установив меру ответственности. Предполагается, что административный штраф для граждан составит от 3,5 до 5 тысяч рублей, на должностных лиц – от 15 до 50 тысяч рублей, на юридических лиц – от 300 до 350 тысяч.

На сегодняшний день полномочиями по установлению ответственности за такие деяния наделены субъекты РФ. Ограничения действуют уже в 12 регионах России.

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