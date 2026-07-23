В Тазовском районе будут судить мужчину, застрелившего племянника из охотничьего ружья

Жителя Тазовского района обвиняют в убийстве и незаконном хранении взрывчатых веществ. 59-летний ранее судимый мужчина в мае этого года у себя в доме убил племянника. Он выстрелил ему в грудь из охотничьего ружья. От полученных травм потерпевший скончался на месте. Стрелявший был пьян.

Как сообщили в СУ СК по ЯНАО, в ходе следственных действий в доме обвиняемого обнаружены и изъяты две ёмкости с порохом общей массой более 194 граммов, которые он незаконно хранил с 2014 года, не имея соответствующего разрешения.

Расследование завершено, собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube