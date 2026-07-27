В Надыме подросток снял с 12-летнего мальчика кроссовки с помощью ножа

В Надыме 14-летний подросток пытался с помощью ножа забрать у 12-летнего мальчика обувь.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе СКР по ЯНАО, 27 мая 2026 года в дневное время 14-летний подозреваемый, находясь у одного из жилых домов города Надыма, угрожая ножом 12-летнему потерпевшему, потребовал передать ему кроссовки. Получив отказ, он проследовал за потерпевшим в подъезд дома, где вновь, демонстрируя нож, выдвинул требование отдать обувь. Потерпевший, опасаясь применения насилия, передал нападавшему кроссовки, после чего подозреваемый с похищенным скрылся.

По данному факту возбуждено уголовное дело о разбое, совершенном с применением оружия. Следствие продолжается.

Надым, Елена Васильева

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