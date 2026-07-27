Подрядчик допустил на разбор нефтяного оборудования некомпетентного сотрудника – он погиб

Прокуратура Лабытнанги поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении руководителя одной организации.



Он признан виновным по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).



Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры ЯНАО, в сентябре 2024 года в ходе исполнения контракта по сносу недвижимого имущества в пгт Харп руководитель допустил к демонтажу оборудования, ранее использовавшегося для перекачки нефтепродуктов, работника, не проходившего соответствующего обучения и не обладающего специальными познаниями, приемами и методами проведения пожароопасных работ.

В ходе работ произошло возгорание остатков топлива, попавших на одежду и тело работника предприятия. Он получил ожоги 70 % тела и скончался позже в больнице.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил виновному наказание в виде 1 года 9 месяцев принудительных работ с удержанием в доход государства 5 % из заработной платы и лишением права заниматься деятельностью, связанной с организацией работ по разборке и сносу зданий и сооружений на 2 года.

Лабытнанги, Елена Васильева

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