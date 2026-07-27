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На Ямале действует 30 природных пожаров

На Ямале 27 июля зафиксировано 30 природных пожаров. Как сообщает департамент гражданской защиты, возгорания действуют в Красноселькупском, Надымском, Шурышкарском, Приуральском, Пуровском районах. Общая площадь, пройденная огнем, составляет 7957 гектар. В тушении природных пожаров участвуют 514 человек. За прошедшие сутки ликвидировано 5 природных пожаров на площади 410,9 гектар.

Всего в период пожароопасного сезона 2026 года на территории округа зафиксировано 444 природных пожара, площадь, пройденная огнем, составляет 65 421 гектар.

Салехард, Елена Васильева

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