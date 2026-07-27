23-летняя жительница Нового Уренгоя отдала мошенникам почти 3 млн рублей

Жительница Нового Уренгоя отдала мошенникам почти 3 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по ЯНАО, 23-летней девушке позвонил лжеоператор сотовой связи и сообщил, что у нее истёк срок действия договора на использование абонентского номера. Для продолжения пользования услугами якобы нужно было сообщить коды, которые будут приходить в смс. Потерпевшая передала злоумышленнику коды из сообщений.

Затем с девушкой связался мужчина, представившийся правоохранителем. Лжесотрудник ФСБ заявил, что в отношении неё совершаются мошеннические действия: на её имя оформляются кредиты. Чтобы «нейтрализовать угрозу», ей якобы требовалось перевести аналогичную сумму на «безопасный счёт». Мошенники настаивали, что никому нельзя рассказывать об этом и нигде не проверять информацию. Далее девушку перевели на связь с якобы сотрудником Центрального банка. Общение велось через мессенджеры и с разных абонентских номеров.

Поверив злоумышленникам, девушка решила выполнить их инструкции. Она собрала все свои накопления, заняла деньги у близких, оформила кредиты в нескольких банках и перевела средства на указанные номера карт – общая сумма переводов составила 2 999 234 рубля. Кроме того, по указанию мошенников она сдала в ювелирный магазин золотые изделия из дома, а полученные наличные также перевела на якобы «безопасный счёт». По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», ведётся расследование.

Новый Уренгой, Елена Васильева

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