В Собь в десятый раз выпустили молодь муксуна и нельмы

Губернатор Ямала посетил Собский рыбоводный завод в поселке Харп и принял участие в юбилейном сезоне выпуска в реку Собь ценных видов рыбы – муксуна и нельмы.

Губернатор осмотрел ключевые производственные участки, включая инкубационный цех, личиночно-мальковый блок и цех содержания собственного ремонтно-маточного стада муксуна, которое сейчас насчитывает более 4,6 тысячи особей. Наличие собственного стада позволяет восстанавливать численность редких видов рыб без их изъятия из дикой природы, а также вести важную селекционную работу.

«Побывал на нашем уникальном, единственном в Арктике заводе по воспроизводству сиговых видов рыб. Запускали его десять лет назад при поддержке компании «НОВАТЭК», сегодня его партнерами являются десятки добывающих и иных предприятий, которые работают на территории округа. Выполняя свои обязательства по воспроизводству ценных видов рыб, они вносят весомый вклад в экологическое благополучие, сохранение наших биоресурсов», – рассказал губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

Помимо выполнения экологических и научных задач, Собский завод активно развивает товарное направление. С 2024 года здесь налажено круглогодичное выращивание форели, объем производства которой достиг 10 тонн, сообщили «Новому Дню» в пресс-службе главы ЯНАО.

Собский завод является уникальным и единственным в Арктической зоне предприятием с системой замкнутого водоснабжения, обеспечивающим полный цикл воспроизводства сиговых на одной площадке – от получения собственной икры до выпуска жизнестойкой молоди в естественную среду.

В этом году рыбоводы предприятия уже выпустили в реки Ямала более 10 миллионов мальков муксуна, нельмы и чира, общие объемы текущего сезона планируется довести до 13 миллионов штук. Всего с момента запуска завода в 2016 году в водоемы округа отправили около 175 миллионов экземпляров ценных видов рыб.

Подращивание молоди происходит на двух площадках: непосредственно на Собском заводе, где для этого оборудовано более 200 бассейнов, а также на садковых линиях предприятия в поселке Тазовский – там мальков выращивают до более крупных навесок, в условиях, максимально приближенных к естественной среде. Это повышает их выживаемость после выпуска в реки.

«Сегодня мощности Собского завода позволяют ежегодно выращивать до 14 миллионов мальков сиговых видов. К 2030 году планируем увеличить ремонтно-маточное стадо, чтобы расширить возможности по воспроизводству ценных пород рыб. В этой работе задействованы 86 сотрудников предприятия, в том числе кандидаты биологических наук», – рассказала директор Собского рыбоводного завода Елена Рябова.

Салехард, Елена Васильева

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