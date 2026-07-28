Тюменец в Ноябрьске на улице зарезал человека

В Ноябрьске возбуждено уголовное дело по факту убийства.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе СКР по ЯНАО, преступление совершил 39-летний житель Тюмени. 26 июля 2026 года на одной из улиц города Ноябрьска между подозреваемым и потерпевшим произошла ссора, в ходе которой фигурант нанес потерпевшему удар ножом в область живота. Потерпевший был госпитализирован, однако, несмотря на оказанную медицинскую помощь, скончался в больнице.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательств. Назначены судебные экспертизы, допрашиваются свидетели. Подозреваемый задержан, в отношении него решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ноябрьск, Елена Васильева

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