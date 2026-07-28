Ямальцам дали советы, как не потеряться в лесу

Ямальские спасатели дали советы грибникам, как вести себя в лесу, чтобы не потеряться.

В целях обеспечения личной безопасности настоятельно рекомендуется соблюдать следующие правила:

– Прежде, чем отправиться в лес, сообщите о своем маршруте и времени возвращения.

– Перед походом пополните баланс сотового телефона и проверьте заряд батареи.

– Возьмите с компас, спички, нож, небольшой запас воды и продуктов.

– Одевайтесь ярко ).

– Старайтесь запоминать по пути как можно больше предметов-ориентиров, тогда будет намного проще возвращаться назад к исходной позиции.

Если вы все-таки заблудились позвоните в службу спасения по номеру «112» и попытайтесь объяснить свое местонахождение.

– Не паникуйте, попытайтесь вспомнить, откуда пришли.– Если вы точно знаете, что вас будут искать, оставайтесь на месте, разведите костер – по дыму найти человека гораздо легче.

– Если вы не успели выбраться из леса до наступления темноты, подберите подходящее для ночлега место, разожгите костер и поддерживайте его всю ночь. Двигаться в темное время не рекомендуется, так как можно получить травму, оступившись или провалившись в воду.

Салехард, Елена Васильева

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