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Новости Ямал

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На Ямале действует уже 64 природных пожара

На Ямале действует уже 64 природных пожара. Как сообщает департамент гражданской защиты, возгорания находятся на территории Красноселькупского, Надымского, Шурышкарского, Тазовского, Приуральского, Пуровского районов. Общая площадь, пройденная огнем, составляет 11 175,3 гектара. В тушении природных пожаров участвуют 578 человек, а также задействованы 4 вертолета МИ-8 с водосливными устройствами. За прошедшие сутки ликвидировано 5 природных пожаров на площади 158,6 гектара.

Всего в период пожароопасного сезона 2026 года на территории округа зафиксировано 500 природных пожаров, площадь, пройденная огнем, составляет 69 418,8 гектара.

Отметим, что из-за сложной обстановки с пожарами сегодня утром перекрывалось движение по участку дороги Пуровск-Коротчаево с 557 по 581 км. Там фиксировалось сильное задымление. Дептранс сообщил, что сейчас дорогой пользоваться уж можно, но видимость продолжает оставаться плохой. В связи с этим водителей просят сохранять бдительность, оперативно оценивать обстановку на месте, снижать скорость в районах задымления и плохой видимости, пользоваться ближним светом и противотуманными фарами. Также рекомендуется держать дистанцию больше обычной.

Салехард, Елена Васильева

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