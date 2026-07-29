На Ямале действует уже 64 природных пожара. Как сообщает департамент гражданской защиты, возгорания находятся на территории Красноселькупского, Надымского, Шурышкарского, Тазовского, Приуральского, Пуровского районов. Общая площадь, пройденная огнем, составляет 11 175,3 гектара. В тушении природных пожаров участвуют 578 человек, а также задействованы 4 вертолета МИ-8 с водосливными устройствами. За прошедшие сутки ликвидировано 5 природных пожаров на площади 158,6 гектара.

Всего в период пожароопасного сезона 2026 года на территории округа зафиксировано 500 природных пожаров, площадь, пройденная огнем, составляет 69 418,8 гектара.

Отметим, что из-за сложной обстановки с пожарами сегодня утром перекрывалось движение по участку дороги Пуровск-Коротчаево с 557 по 581 км. Там фиксировалось сильное задымление. Дептранс сообщил, что сейчас дорогой пользоваться уж можно, но видимость продолжает оставаться плохой. В связи с этим водителей просят сохранять бдительность, оперативно оценивать обстановку на месте, снижать скорость в районах задымления и плохой видимости, пользоваться ближним светом и противотуманными фарами. Также рекомендуется держать дистанцию больше обычной.

Салехард, Елена Васильева

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