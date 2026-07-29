Надымчанин получил год исправительных работ за то, что не платил алименты

Надымчанин пойдет под суд за то, что платил алименты своему сыну.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО, на скамье подсудимых оказался 44-летний мужчина.

Будучи уже привлеченным к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ, он не исполнял обязанность по уплате алиментов на своего сына 2024 года рождения. Общая задолженность по обязательствам составила более 35 тысяч рублей.



С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде принудительных работ на срок 1 год 22 дня с удержанием 5% заработной платы в доход государства.

Надым, Елена Васильева

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