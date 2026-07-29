Ямальчанка обманула государство, взяв деньги на бизнес

Прокуратура Ноябрьска поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении местной жительницы. Она признана виновной по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат, совершенное в крупном размере).

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО, в мае 2024 года женщина обратилась в многофункциональный центр с заявлением об оказании государственной социальной помощи на реализацию мероприятий по осуществлению индивидуальной предпринимательской деятельности, предоставив при этом документы с имеющейся в них заведомо ложной информацией.

После этого было принято решение об оказании ей государственной социальной помощи и перечислении денежных средств в размере 350 тыс. рублей, которыми она распорядилась по своему усмотрению на иные, не связанные с бизнес-планом нужды.

В судебном заседании злоумышленница вину признала, причиненный ущерб возместила в полном объеме.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновной наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей.

Приговор не вступил в законную силу.

Салехард, Елена Васильева

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