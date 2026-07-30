В Салехарде выберут лучшего сварщика, каменщика и механизатора

В столице Ямала впервые пройдут конкурсы профессионального мастерства среди специалистов сферы строительства. Соревнования приурочены к 70-летию строительной отрасли и направлены на повышение престижа рабочих профессий, обмен опытом и выявление лучших специалистов.

30 июля на производственной базе индивидуального предпринимателя Богомолова М.В. состоится конкурс «Лучший сварщик». Участники продемонстрируют навыки владения современными технологиями сварки, соблюдение требований безопасности и качество выполнения работ. Оценивать мастерство специалистов будет экспертное жюри с использованием специального оборудования, сообщает пресс-служба администрации Салехарда.

31 июля на площадке ООО «ПроектСтройСервис» на строительной площадке пройдёт конкурс «Лучший механизатор». Участникам предстоит показать скорость и точность кладки, знание строительных норм и соблюдение стандартов качества и безопасности.

3 августа на строительной площадке ООО СЗ «Сибградстрой Инвест» состоится конкурс «Лучший каменщик». Профессионалы продемонстрируют мастерство управления строительной техникой, точность выполнения заданий и ответственное отношение к требованиям охраны труда.

В соревнованиях примут участие представители строительных организаций города, опытные специалисты и молодые профессионалы. Победителей конкурсов наградят 8 августа на торжественном мероприятии в Детской школе искусств.

Салехард, Елена Васильева

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