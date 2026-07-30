Девочка получит 200 тысяч за травму, полученную на аттракционе

Надымская городская прокуратура по обращению местной жительницы провела проверку о нарушении прав ее ребенка.

Установлено, что в марте 2026 года ребенок получил травму на аттракционе в центре активного отдыха «Бегемот». Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе ямальской прокуратуры, травма была получена по причине отсутствия контроля со стороны инструктора.

Кроме того, в день происшествия на территории центра вообще находился только один инструктор, который не смог обеспечить безопасность всех детей, находящихся в помещении.

В этой связи городской прокуратурой в интересах девочки направлен иск в суд.

Судом требования прокурора удовлетворены, принято решение о взыскании в пользу законного представителя несовершеннолетней компенсации морального вреда в размере 200 тыс. рублей.

Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры.

Надым, Елена Васильева

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