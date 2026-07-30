Ресто-кафе «Вкусы Ямала» оштрафовали за просрочку и другие нарушения

В Салехарде ресто-кафе «Вкусы Ямала» наказали за нарушение санитарно-эпидемиологического законодательства.
Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры по ЯНАО, в ходе выездной проверки была выявлена пищевая продукция без маркировки и с истекшим сроком годности. Также установлено, что работники не проходили медицинский осмотр и профессиональную гигиеническую аттестацию.
В этой связи прокуратурой города директору организации внесено представление, кроме того, возбуждены административные дела по ст. 6.6 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения в специально оборудованных местах).
Выявленные нарушения устранены, виновным лицам назначены штрафы в размере 35 тыс. рублей.
Салехард, Елена Васильева
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