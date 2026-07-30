В Салехарде побит рекорд по жаре

В Салехарде погода обновила рекорд лета. Температура воздуха 29 июля превысила максимум дня, зафиксированный 21 год назад, сообщили в Ямало-Ненецком центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сообщает «Север-пресс».

«В среду, 29 июля, в Салехарде перекрыт абсолютный максимум температуры воздуха этого дня: он составил +30,5 градуса. Предыдущий – +29,1 – был зафиксирован в 2005 году», – рассказала заместитель начальника – начальник отдела метеопрогнозов Ямало-Ненецкого центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Наталья Чулева.

Судя по прогнозу погоды, представленном на сайте Обь-Иртышского УГМС, в ближайшие дни зной в Салехарде пойдет на спад. В столице Ямала 30 июля термометры могут показать +24…+26 градусов, ожидается кратковременный дождь. В целом по региону прогнозируются осадки, температура воздуха составит +28…+33, по западным районам до +23.

Нынешний температурный рекорд для Салехарда не первый этим летом. В июне в окружном центре дважды перекрыт максимум дня. 18 июня температура составила +27,7 градуса, а 24 июня воздух прогрелся до +32,1 градуса.

Салехард, Елена Васильева

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