На Ямале вакцинировали 300 тысяч оленей

На Ямале с начала 2026 года было вакцинировано 300 тысяч оленей.

Кампания по защите животных от сибирской язвы идет с опережением графика. Всего специалистам необходимо вакцинировать в этом году свыше 547 тысяч особей, сообщает пресс-служба правительства региона.

Высокие темпы работы обеспечены, в том числе за счет усиления ветеринарных бригад. Если в прошлом году в состав бригады входило четыре специалиста, то в текущем сезоне численность увеличена до 5-6 человек. Общее количество сотрудников составляет 60 человек. Дополнительно на летний период привлечены практиканты из Алтайского края и Тюменской области.

В настоящее время основные силы сосредоточены в Тазовском районе, где работают восемь бригад, и в Ямальском – семь. Ведется подготовка к выезду в Приуральский район. В Пуровском и Шурышкарском районах работы уже завершены.

«В начале вакцинации показатели немного просели из-за погоды. При температуре ниже минус 20 градусов прививать животных было нельзя. А весной столбики термометров чаще всего опускались ниже этого показателя. Пока об окончательных итогах говорить преждевременно, но с таким темпом можем завершить всю кампанию по вакцинации уже к середине августа, – рассказал и.о. руководителя ГБУ «Окружной центр ветеринарии» Владислав Мулявин.

Параллельно с вакцинацией ветспециалисты проводят биркование оленей. Плановый показатель составляет 107 тысяч голов, на сегодняшний день бирки установлены на 100 тысячах животных.

Традиционно в ходе кампании кочевникам выдаются ветеринарные наборы. Решение о выдаче ямальцам, ведущим кочевой образ жизни, ветеринарных наборов принято губернатором Ямала Дмитрием Артюховым в 2023 году после поездки в Приуральскую тундру. В этом году состав аптечек обновлен с учетом пожеланий тундровиков. Пластиковый ящик заменен на прочную непромокаемую сумку объемом 60 литров: она более удобна для перевозки на нартах и не теряет эластичность при низких температурах. Также в набор добавлено сухое антисептическое средство широкого спектра действия.

Обновление состава наборов проводится третий год подряд с момента старта проекта. За это время увеличен объем большинства препаратов, а количество репеллентов возросло вдвое. Сейчас комплектация позволяет оперативно оказывать экстренную помощь оленям и увеличивает кратность обработок оленегонных лаек. В каждом наборе также присутствуют перевязочные и расходные материалы, инъекционные инструменты. В текущем году аптечки получат 500 семей оленеводов, на сегодняшний день их выдано уже 130.

Салехард, Елена Васильева

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