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Новости Ямал

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На Ямале действует уже 104 природных пожара

На Ямал 31 июля действует уже 104 природных пожара. Напомним, что накануне их было 79, а еще день назад – 64.

Леса горят в Красноселькупском, Надымском, Шурышкарском, Тазовском, Приуральском, Пуровском районах. Общая площадь, пройденная огнем, составляет 21 092 гектара, сообщает департамент гражданской защиты. В тушении природных пожаров участвуют 629 человек. За прошедшие сутки ликвидировано 9 природных пожаров на площади 1674,7 гектара.

Всего в период пожароопасного сезона 2026 года на территории округа зафиксировано 560 природных пожаров, площадь, пройденная огнем, составляет 85 703,4 гектара.

Салехард, Елена Васильева

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