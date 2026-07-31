Родители заплатят за то, что их дети устроили драку

Надымская городская прокуратура в судебном порядке добилась восстановления прав ребенка.

Установлено, что в ноябре 2025 года в городском парке им. Козлова произошел конфликт между детьми, в ходе которого трое несовершеннолетних причинили телесные повреждения ребенку. Городской прокуратурой направлен иск в суд о компенсации морального вреда и затрат на лечение.



Судом требования прокурора удовлетворены, принято решение о взыскании с родителей в пользу пострадавшего ребенка компенсации морального вреда в размере более 150 тыс. рублей.



Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры, сообщили «Новом Дню» в пресс-службе надзорного органа по ЯНАО.

Надым, Елена Васильева

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