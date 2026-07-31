Жительница Иркутской области устраивала тайники с наркотиками на Ямале

Жительница Иркутской области получила срок на Ямале. Она приехала в Ноябрьск, чтобы продавать наркотики.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО, 39-летняя обвиняемая в ноябре 2025 года в мессенджере вступила в преступный сговор с неустановленным следствием лицом с целью распространения наркотических веществ. В декабре она прибыла в Ноябрьск и распространила через тайники 35 грамм наркотиков. Злоумышленница была задержана сотрудниками полиции. Кроме того, по месту ее жительства изъято более 2,8 г наркотика, который она хранила без цели сбыта.

С учетом позиции государственного обвинителя судом виновной назначено наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 20 тыс. рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Денежные средства, полученные в качестве вознаграждения за преступную деятельность, в размере более 115 тыс. рублей конфискованы.

Ноябрьск, Елена Васильева

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