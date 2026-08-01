На Ямале ликвидируют 113 природных пожаров

на Ямале по данным на 1 августа действует 113 природных пожаров (Красноселькупский, Надымский, Шурышкарский, Тазовский, Приуральский, Пуровский р-ны). Общая площадь, пройденная огнем, составляет 25 711 гектаров. В тушении природных пожаров участвуют 652 человека, а также задействованы 3 вертолета МИ-8 с водосливными устройствами. За прошедшие сутки ликвидировано 14 природных пожаров на площади 1037 гектаров, сообщает департамент гражданской защиты.

Всего в период пожароопасного сезона 2026 года на территории округа зафиксировано 583 природных пожара, площадь, пройденная огнем, составляет 91 359,4 гектара.

Салехард, Елена Васильева

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