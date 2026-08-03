На Ямале на строящемся объекте разбился рабочий без квалификации

В Салехарде в суд направлено уголовное дело в отношении старшего производителя работ, обвиняемого в нарушении правил безопасности. Из-за этого на объекте погиб человек.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе СКР по ЯНАО, 9 июня 2026 года обвиняемый в Салехарде допустил к выполнению работ на высоте сотрудника, не имеющего соответствующего обучения, допуска и средств защиты. Потерпевший, выполняя порученные работы на уровне шестого этажа строящегося многоэтажного жилого дома, сорвался и упал на трубы теплотрассы и бетонный пол, получив множественные травмы, не совместимые с жизнью.

В настоящее время следствием собрано достаточно доказательств, уголовное дело с утвержденным органами прокуратуры ЯНАО обвинительным заключением передано в суд.

Салехард, Елена Васильев

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