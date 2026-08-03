Ребенку, покусанному бродячей собакой, выплатят компенсацию в 30 тысяч

Прокуратура Шурышкарского района по обращению местной жительницы провела проверку по факту нарушения прав ее сына.



Установлено, что мальчик пострадал в результате укуса безнадзорной собаки. В связи с этим прокуратура обратилась с иском в суд о взыскании с администрации района компенсации морального вреда.



Судом требования прокурора удовлетворены, в пользу пострадавшего взыскана полагающаяся компенсация в размере 30 тыс. рублей.

Фактическое исполнение судебного решения находится на контроле прокуратуры, сообщили «Новому Дню» в пресс-службе надзорного органа по ЯНАО.

Салехард, Елена Васильева

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