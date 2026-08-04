В Салехарде смог – пришел дым от лесных пожаров

Утром в Салехард пришел смог – ветром натянуло дым от лесных пожаров. Как сообщает сегодня пресс-служба администрации города, в самом городе и вблизи возгораний нет.

С утра в городе смог, причина – ветер, который принес дым из районов со сложной лесопожарной обстановкой», – пояснили в пресс-службе мэрии.

Напомним, в регионе введён режим ЧС в лесах. В связи с жарким и сухим летом в постоянно образуются новые лесные пожары, на сегодняшний день их уже 176.

На прошлой неделе смог был зафиксирован в Тарко-Сале и Пуровском, причиной его также стали природные пожары в тундре.

Спасатели основной причинной возгораний называют сухие грозы. Лес горит в труднодоступных местах, тушить его приходится с воздуха.

Салехард, Елена Васильева

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